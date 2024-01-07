Журналист портала "Рабкор" найден мертвым после поездки в ДНР

Журналист и постоянный автор "Рабкора" Александр Рыбин был найден мертвым около трассы в районе города Шахты Ростовской области. Об этом сообщают его друг и мать. Причина смерти на данный момент устанавливается.

Главным редактором "Рабкора" является левый политический деятель и публицист Борис Кагарлицкий (внесен в реестр СМИ-иноагентов Минюста РФ и в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Журналист также внештатно сотрудничал с "Лентой.ру".

В последний раз Александр Рыбин выходил в эфир "Рабкора" 30 декабря из Мариуполя, а до этого две недели провел в Горловке ДНР.

"В Горловке я ощущал гораздо больше новогоднее настроение, несмотря на девять лет обстрелов, нежели в Мариуполе. Мандарины [в Мариуполе] не покупают", - говорил Рыбин в эфире.

Он предположил, что три месяца интенсивных боев оказались гораздо большим шоком для людей в Мариуполе, чем даже девять лет обстрелов для горловчан.

При этом он подтверждал, что в Мариуполе сейчас развернуто масштабное строительство.

Александр Рыбин сообщил в ходе того эфира, что планирует вернуться в Москву и более подробно поделиться своими впечатлениями от поездки.