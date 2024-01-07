07 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: t.me/incident_tagil

"Раздули из ничего". Полковник полиции не понял возмущения общественности из-за избиения девочки мигрантами

Комментарии полицейского руководства по поводу избиения девочки-сироты мигрантами в Нижнем Тагиле продолжают будоражить общественность. На этот раз высказался полковник полиции Тарас Булгаков, который занимает пост замначальника отдела, на территории которого мигранты атаковали девочку.

"Раздули из ничего чего", — написал он со своего личного аккаунта в социальной сети "ВКонтакте" и добавил смайлик facepalm (рука, закрывающая лицо).

В ответ на него обрушился шквал возмущений.

"Твоих дочек избить, так же говорить будешь?" — написал под постом пользователь Сергей.

На комментарий Булгакова отреагировали известные общественные и политические деятели.

"Слушайте, а Нижний Тагил это прямо уникальное место. Раздули из ничего. Надо же. Интересно, конечно, что по поводу слов своего подчиненного думает начальник полиции Нижнего Тагила товарищ Абдулкадыров? И выскажет ли мнение его сын-депутат?" — написал в своем Telegram-канале журналист, вице-спикер Мосгордумы от "ЕР" Андрей Медведев.

Полицейский(2023)|Фото: Накануне.RU

Ранее возмущение вызвал комментарий руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых. Он, комментируя инцидент, не преминул отметить, что избитая девочка из неблагополучной семьи, ее опекает бабушка, а отец ранее трижды судим, мать лишена родительских прав и отбывает наказание в женской колонии Нижнего Тагила.

"Очень интересно, какое отношение эта информация, по мнению Горелых, имеет к случившемуся? Мы что из нее должны извлечь — что девочка плохая и ее можно бить? Я другого смысла в присутствии этой информации не вижу. И как себя чувствует целый пресс-секретарь главка, раструбив на всю страну чувствительную информацию о ребенке? Наверняка об этом теперь и ее одноклассники знают", — отреагировала журналист Марина Ахмедова.

Напомним, перед Новым годом, 29 декабря, ученики 5 класса Рашад и Камал избили ногами 11-летнюю девочку-сироту, а их мама снимала избиения на видео. Пострадавшая оказалась в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. Известно, что пятиклассников выгнали из прошлой школы за драки, однако переход в новую ситуацию не поменял.

Теги: Раздули из ничего, девочка-сирота, нижний тагил, мигрант


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