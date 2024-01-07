Бастрыкин поручил завести дело в отношении мужчины, который в Ульяновске напал на участника СВО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении мужчины, который в Ульяновске напал на участника специальной военной операции и угрожает его семье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК.

Ранее в соцсетях появилось сообщение "о бездействии полиции по факту нападения на участника специальной военной операции в Ульяновске, а супруга пострадавшего информирует об угрозах жизни и здоровью, поступающих в адрес всех членов семьи". Согласно публикации, причиной конфликта послужило замечание, высказанное главой семьи паре, нарушающей общественный порядок в непосредственной близости к жилому дому.

Напомним, что это не первый подобный случай.

1 января этого года в Челябинске мигранты напали на демобилизованных участников СВО и их жен, которые ждали такси. Нападавшие оскорбляли местных жителей, заявляя "я **** все твое святое", а также пустили в ход предмет, похожий на биту, и перцовый баллончик. Впоследствии под арест отправили только одного зачинщика потасовки, еще двоих отпустили под домашний арест.

А 18 декабря в Санкт-Петербурге жители Абхазии напали на участника СВО из-за сделанного им замечания о парковке на тротуаре. При этом, потерпевший имел ранение, полученное в ходе спецоперации: у ветерана по локоть нет руки. Тот факт, что пострадавший мужчина не мог за себя постоять, нападавших не остановил. Избив мужчину, злоумышленники уехали.