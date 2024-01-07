Бастрыкин поручил завести дело в отношении мужчины, который в Ульяновске напал на участника СВО

07 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Происшествия Приволжский ФО
Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкин поручил завести дело в отношении мужчины, который в Ульяновске напал на участника СВО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении мужчины, который в Ульяновске напал на участника специальной военной операции и угрожает его семье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК.

Ранее в соцсетях появилось сообщение "о бездействии полиции по факту нападения на участника специальной военной операции в Ульяновске, а супруга пострадавшего информирует об угрозах жизни и здоровью, поступающих в адрес всех членов семьи". Согласно публикации, причиной конфликта послужило замечание, высказанное главой семьи паре, нарушающей общественный порядок в непосредственной близости к жилому дому.

Напомним, что это не первый подобный случай.

1 января этого года в Челябинске мигранты напали на демобилизованных участников СВО и их жен, которые ждали такси. Нападавшие оскорбляли местных жителей, заявляя "я **** все твое святое", а также пустили в ход предмет, похожий на биту, и перцовый баллончик. Впоследствии под арест отправили только одного зачинщика потасовки, еще двоих отпустили под домашний арест.

А 18 декабря в Санкт-Петербурге жители Абхазии напали на участника СВО из-за сделанного им замечания о парковке на тротуаре. При этом, потерпевший имел ранение, полученное в ходе спецоперации: у ветерана по локоть нет руки. Тот факт, что пострадавший мужчина не мог за себя постоять, нападавших не остановил. Избив мужчину, злоумышленники уехали.

Теги: Бастрыкин, СВО


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети