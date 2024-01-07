Мужчину сбили на Кольцовском тракте в Екатеринбурге, когда он ждал полицию после ДТП

Мужчину сбили на Кольцовском тракте в Екатеринбурге, когда он ждал полицию после только что случившегося ДТП.

Как пишет Ural Mash, столкновение произошло возле отеля Ramada. "Газель" въехала в "Ниссан", внутри которого был мужчина с детьми. Шофёр грузовика скрылся с места. А пока водитель иномарки ждал сотрудников ГИБДД, его сбила другая автомобилистка.

У мужчины — открытый перелом ноги и черепно-мозговая, у женщины сломаны рёбра и правая рука.

На месте растянулась пробка на два с половиной километра.