07 Января 2024
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Фото: Wikimedia / Третьяковская галерея

Источник заявил, что икону "Троица" перевозили в храм Христа Спасителя в "полевых условиях"

Из Научно-реставрационного центра им. академика Грабаря "Троицу" вывезли еще 5 января и привезли в храм Христа Спасителя. Именно здесь патриарх Кирилл провел праздничные богослужения в ночь на 7 января. Сегодня издание РБК опубликовало фотографии иконы во время транспортировки.

Источник, знакомый с процессом организации перевозки, сообщил, что по прибытии в храм с "Троицы" сняли профилактические заклейки, которые на нее ранее нанесли реставраторы. Они нужны для того, чтобы при перевозке можно было зафиксировать живопись и не дать ей осыпаться.

Длительное нахождение таких заклеек может повредить, а поскольку никакой информации о том, как долго "Троица" будет находиться в храме, нет, заклейки пришлось снимать сразу на месте, пояснил собеседник РБК, заявив, что "это происходило в полевых условиях, не в соответствии с рекомендациям о том, как должна проходить реставрация памятников такого уровня".

Также, по словам источника РБК, во время работ икона располагалась на не приспособленной для этого конструкции.

"Это были обычные козлы, на которые сверху горизонтально положили доску, обернутую чем-то мягким. На нее была положена икона, и на этом приходилось работать реставраторам", — добавил он, отметив, что "в нормальных условиях это должно быть сделано в мастерской, где есть климат, оборудование, статичный стол и так далее".

Кроме того, по словам собеседника РБК, витрина, в которой икону разместили в храме, не может создать необходимый памятнику климат. Собеседник также отмечает, что сейчас в Москве морозы, а значит, довольно низкий уровень влажности, что создает дополнительную нагрузку на икону.

Напомним, икону РПЦ решил передать лично Владимир Путин. Значительная часть авторитетных ученых, в том числе представители Российской академии наук, просили президента и Минкульт передумать, поскольку икона нуждается в реставрации и музейном уходе, и перемещение может привести к утрате произведения.

Теги: Троица, Храм христа спасителя


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