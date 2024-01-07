16-летнего дагестанца отправили под арест за попытку поджога Су-34 на челябинской авиабазе

Суд в Челябинске отправил под арест на два месяца 16-летнего подростка из Дагестана, которого обвиняют в попытке поджога военного бомбардировщика в Челябинске.

По версии следствия, юноша попытался поджечь бомбардировщик Су-34 на военном аэродроме Шагол в Челябинске. Самолет успели потушить. Вскоре выяснилось, что фигурант уголовного дела родом из Буйнакска, живет с родителями, учится, ранее не судим.

Инцидент на авиабазе якобы произошел 3 января. Через два дня ФСБ сообщила, что задержан завербованный украинскими спецслужбами гражданин России, который попытался совершить диверсию на одном из объектов МО РФ. У диверсанта нашли телефон с перепиской с украинскими спецслужбами и фотоочеты. Против подростка также расследуют дело о поджогах на железной дороге в Дагестане.

Задержанному грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.