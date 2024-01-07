Скончалась 20-летняя шорт-трекистка Анастасия Середа

Шорт-трекистка Анастасия Середа умерла из-за осложнений на фоне гриппа, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Союза конькобежцев России.

В 2022 году Середа стала победительницей эстафеты на Кубке России. Спортсменка ушла из жизни в возрасте 20 лет.

"Узнали о произошедшем только накануне, все до сих пор в шоке. Еще перед праздниками Анастасия заболела гриппом, потом наступило ухудшение состояния, ее положили в больницу. К сожалению, лучше ей не становилось, в какой-то момент впала в кому, а вчера ее не стало. Нам сказали, что у нее был грипп", - сообщили в пресс-службе СКР.