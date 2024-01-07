Экономист: Подмосковные точечные застройки не выдерживают коммунальных перегрузок

СКР начал проверять все сообщения о нарушениях прав граждан, оставшихся без энергоснабжения в Подмосковье.

Сначала проверка по факту ограничения подачи электроэнергии и ненадлежащего теплоснабжения жителей (ст. 215.1 УК РФ) началась в городском округе Чехов. Далее были организованы проверки по аналогичным фактам в Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Подольске и Химках. Чрезвычайная ситуация наблюдается также в Люберцах, Раменском и Наро-Фоминском районах.

Экономист Никита Кричевский напоминает, что Подмосковье — лидер по количеству построенных в прошлом году "квадратов", и целый ряд аварий произошел как раз в тех местах, где построили новые дома, присоединив их к действующим сетям.

"До минус 15 все работало, а потом стало рваться. Притом, что, по отчетам, сети были модернизированы и якобы подготовлены к зиме. Лыткарино – яркий пример. Построили много, а котельная осталась одна. Кстати, авария в московском Алтуфьево тоже произошла в месте точечных застроек", — комментирует Никита Кричевский.

Ранее уже стала известна причина новогоднего коммунального коллапса, произошедшего в Климовске, микрорайоне Подольска. Там случился прорыв теплотрассы от котельной частного Климовского специализированного патронного завода. Люди остались без тепла и горячей воды еще утром 4 января, а власти Подмосковья узнали о случившемся из комментариев в социальных сетях, так как завод якобы скрыл аварии на своей котельной. К 7 января теплоснабжение все еще не восстановлено.