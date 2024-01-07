07 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: фонд святой Екатерины

Две с половиной тысячи детских подарков, фрески на медиафасадах и вертеп в сердце города: Екатеринбург встречает Рождество

Сегодня ночью во всех православных храмах начнутся праздничные богослужения, миллионы верующих готовятся встретить один из главных праздников — Рождество Христово. По традиции Екатеринбург отмечает этот день не только молитвой, но и добрыми делами.

часовня святой екатерины, рождество(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

Фонд святой Екатерины подготовил 2500 сладких подарков для детей из многодетных и малоимущих семей, детей священнослужителей и учеников Свято-Симеоновской гимназии, которые они получили на рождественских елках.

подарки на новый год, рождество(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

В сердце города, у часовни святой великомученицы Екатерины, установили главный символ Рождества — вертеп.

часовня святой екатерины, рождество(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

В центре композиции ясли с сеном, где лежит Божественный младенец, рядом с ним Дева Мария и Иосиф. Вокруг стоят волхвы Бальтазар, Каспар и Мельхиор, которые пришли поклониться Богомладенцу и преподнести свои дары.

новый год, рождество, екатеринбург новогодний(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

Все это окружают 50 000 ярких огней — полторы недели назад здесь же запустили масштабный световой проект, и теперь вся площадь выглядит очень атмосферно.

Теги: фонд святой екатерины, рождество, детские подарки, часовня святой екатерины


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