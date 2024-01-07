Ученица тюменской школы пострадала в стычке с детьми мигрантов

В школе №5 в Тюмени в ходе одной из регулярных стычек между детьми мигрантов и другими учениками избили учащуюся 4-го класса.

По словам родителей пострадавшей, в недавних разборках пострадала их дочь, которая не сумела дать отпор и получила удар ногой в живот. Пострадавшая девочка сутки провела в больнице на обследовании, травма оказалась "несерьезной", пишет "Наш город".

Напомним, похожий инцидент произошел 29 декабря у школы №56 в Нижнем Тагиле Свердловской области. Двое братьев-пятиклассников из Республики Азербайджан избили двух школьников - мальчика и девочку-сироту. Мать нападавших при этом снимала избиения на видео. Пострадавшая девочка была доставлена в больницу, у ребенка диагностировали ЗЧМТ и тупую травму живота.