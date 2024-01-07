В США и Европе приостанавливают эксплуатацию Boeing 737 MAX 9 после ЧП с отвалившимся люком

Федеральное управление гражданской авиации США приостановило эксплуатацию некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9 после посадки лайнера с оторванным люком аварийного выхода в аэропорту Портленда.

Эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX 9 для проведения проверок прекращают и в Европе. Аналогичное решение также принял национальный авиаперевозчик Turkish Airlines, который временно приостановил эксплуатацию пяти самолетов Boeing 737 MAX 9

5 января самолет авиакомпании Alaska Airlines в полете лишился иллюминатора и совершил экстренную посадку в Портленде, штат Орегон. Инцидент произошел во время рейса из Портленда в город Онтэрио в штате Калифорния.

Первый полет Boeing 737 MAX состоялся в 2017 году. После этого осенью 2018 года в море упал самолет индонезийской авиакомпании Lion Air, а в марте следующего года разбился лайнер Ethiopian Airlines. В обоих случаях были выявлены проблемы программного обеспечения системы автоматизированного пилотирования MCAS. После второго крушения Boeing приостановила эксплуатацию самолетов этой модели. Запрет на полеты Boeing 737 Max начали снимать в декабре 2020 года.