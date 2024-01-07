Разведка США считает, что КНР заправляет ракеты водой вместо топлива

07 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Армия и ВПК За рубежом
Фото: kremlin.ru

Разведка США считает, что КНР заправляет ракеты водой вместо топлива

Американская разведка пришла к поразительным заключениям: якобы, из-за "тотальной коррупции" в вооружённых силах китайские ракеты заправляются водой, а не топливом. И вообще, поставленная Си Цзиньпином задача модернизировать армию срывается, а к возможностям вооруженных сил КНР вести войну есть вопросы. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники.

"В оценках США приводится несколько примеров взяточничества (в КНР, — прим.), в том числе ракеты, наполненные водой вместо топлива, и обширные поля ракетных шахт на западе Китая с крышками, которые не функционируют таким образом, чтобы позволить ракетам эффективно запускаться", — говорится в публикации.

Всё это, как утверждают собеседники агентства, ставит под сомнение боеспособность китайской армии: якобы коррупция в вооруженных силах и ВПК настолько сильна, что Си Цзиньпин вряд ли решится на боевые действия в ближайшие годы. При этом Bloomberg предупреждает, что никакой возможности независимо проверить слова их источников нет, и более того, американской разведке уже не раз приходилось жестоко обманываться в своих прогнозах по Китаю.

Напомним, в сентябре 2023 года стало известно, что министр обороны Китая Ли Шанфу отстранен от занимаемой должности и находится под следствием по обвинению в коррупции. Вместе с министром по делу проходят еще восемь человек, которыми Ли Шанфу руководил с 2017 по 2022 год. Расследование проводит Центральная дисциплинарная комиссия вооруженных сил КНР.

Теги: ракета, КНР


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети