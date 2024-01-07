Разведка США считает, что КНР заправляет ракеты водой вместо топлива

Американская разведка пришла к поразительным заключениям: якобы, из-за "тотальной коррупции" в вооружённых силах китайские ракеты заправляются водой, а не топливом. И вообще, поставленная Си Цзиньпином задача модернизировать армию срывается, а к возможностям вооруженных сил КНР вести войну есть вопросы. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники.

"В оценках США приводится несколько примеров взяточничества (в КНР, — прим.), в том числе ракеты, наполненные водой вместо топлива, и обширные поля ракетных шахт на западе Китая с крышками, которые не функционируют таким образом, чтобы позволить ракетам эффективно запускаться", — говорится в публикации.

Всё это, как утверждают собеседники агентства, ставит под сомнение боеспособность китайской армии: якобы коррупция в вооруженных силах и ВПК настолько сильна, что Си Цзиньпин вряд ли решится на боевые действия в ближайшие годы. При этом Bloomberg предупреждает, что никакой возможности независимо проверить слова их источников нет, и более того, американской разведке уже не раз приходилось жестоко обманываться в своих прогнозах по Китаю.

Напомним, в сентябре 2023 года стало известно, что министр обороны Китая Ли Шанфу отстранен от занимаемой должности и находится под следствием по обвинению в коррупции. Вместе с министром по делу проходят еще восемь человек, которыми Ли Шанфу руководил с 2017 по 2022 год. Расследование проводит Центральная дисциплинарная комиссия вооруженных сил КНР.