Вслед за резким подорожанием яиц с прилавков магазинов начала исчезать курица

Одной из самых громких новостей 2023 года стали данные о резком подорожании куриных яиц, однако на этом сюрпризы для покупателей не закончились. Сразу ряд СМИ сообщают о том, что теперь в магазинах не найти курятину. Так, она почти исчезла с прилавков некоторых магазинов в Екатеринбурге, Челябинске, Самаре и Ульяновске, аналогичные сигналы поступают также из столицы.

Свердловские власти назвали причиной происходящего январские праздники: мясо просто раскупили и пока не завезли. В челябинском областном минсельхозе сообщили, что проблем с поставками курицы и вовсе нет.

Гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева также заверяет, что дефицита курятины в стране нет, просто курятина как более дешевый вид мяса пользуется повышенным спросом.

"Сейчас объемы производства курицы — практически на уровне прошлого года, никакого дефицита нет. Просто это один из самых дешевых и доступных продуктов, который традиционно пользуется спросом. Я вижу причину также в издержках торговли. Птичий грипп был, есть и будет, но он сейчас не косит кур тотально. Одна фабрика закрывается, другая открывается. Трагедии с производством курятины сейчас нет. Продукт этот остается востребованным, но это уже вопросы к торговле", — рассказала она.

Ранее председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил, что цены на яйца в России выросли потому, что россияне стали больше есть. По его словам, "возросло качество жизни граждан, они увеличили потребление мясных продуктов, куриного мяса, яйца". Однако зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью Накануне.RU возразил ему, что повышенный спрос на курятину и яйца вызван ухудшением благосостояния граждан, а не наоборот, ведь другие виды мяса дорожают просто запредельно.

Впрочем, и курица тоже росла в цене весь прошлый год. В июне средняя стоимость куриного мяса увеличилась на 6,8%, достигнув 193,48 руб. за кг, а в июле она рекордно выросла до 196,93 руб. за кг, согласно данным Росстата. Минсельхоз объяснял увеличение цен сезонными факторами, однако рост цен наблюдался на фоне сокращения производства куриного мяса.

Напомним, что в России за три года закрылся каждый десятый производитель яиц и птицы. К слову, именно в Свердловской области в 2021 году закрылась крупнейшая Среднеуральская птицефабрика, которая проработала в регионе 47 лет. "Куриц забили, людей увольняют", — сообщали рабочие. На предприятии трудились 1 тыс. сотрудников. Губернатор Евгений Куйвашев заверял, что закрытие фабрики не отразилось на обеспечении населения продукцией.