Целый микрорайон Подольска остался без тепла из-за частной компании — патронного завода

Стала известна причина новогоднего коммунального коллапса, произошедшего в Климовске, микрорайоне Подольска. Там произошел прорыв теплотрассы от котельной Климовского специализированного патронного завода.

Люди остались без тепла и горячей воды еще утром 4 января, об этом они сообщали в соцсетях. Администрация Подольска днем подтвердила, что из-за прорыва теплотрассы подача теплоснабжения и горячего водоснабжения в многоквартирные дома Климовска была приостановлена.

Власти Подмосковья узнали о случившемся из комментариев в социальных сетях, так как завод якобы скрыл аварии на своей котельной. Губернатор Андрей Воробьев поручил направить на место аварийные бригады. К вечеру 6 января получилось запустить один котел. Сейчас в 45 домов из 173 уже подано тепло. Параметры пока снижены, но как только подготовят больше домов, запустят и второй котел.

Проблемой занялся и Следственный комитет. Силовики намерены сделать так, чтобы завод, а вместе с ним и котельная от частников перешли в государственную собственность. Якобы фактическим владельцем патронного завода и котельной при ней является Марина Сахарова, которая уже давно проживает в Германии. Экс-председатель совета директоров предприятия Виталий Полетаеве обвинял ее в мошенничестве и выводе средств в ФРГ.

Климовск — город в составе городского округа Подольск Московской области, является его микрорайоном. По данным на 2015 год, численность населения превышала 56 тыс. человек.