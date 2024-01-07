07 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В постановке екатеринбургской гимназии №104 призвали не искать ЛГБТ*-пропаганду

В одном из телеграм-каналов возмутились фотографии с новогоднего спектакля в екатеринбургской гимназии №104, где мальчики стоят переодетыми в женские платья. Однако чиновники мэрии и "единороссы" в Госдуме призвали не искать в этом ЛГБТ*-пропаганду.

"В гимназии №104 Екатеринбурга, похоже, забыли о новом законе о традиционных ценностях и выпустили на сцену мальчиков в женских платьях", — написал канал "Безумный ЕКБ".

Впрочем, как рассказала одна из учениц гимназии телеграм-каналу "Плохие новости 18+", постановка напоминала фрагмент из известной комедии "В джазе только девушки", где герои фильма переодеваются в женщин, чтобы скрыться от гангстеров. Никакой пропаганды в этом ученица не усмотрела.

В мэрии Екатеринбурга также встали на защиту руководства гимназии, заявив, что это была постановка театральной студии при учреждении, в репертуаре которой десятки отличных спектаклей.

Призвал не наказывать руководство гимназии также и депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов.

"В данной ситуации публично наказывать точно никого не стоит. Выступление мальчиков в женских платьях на Новый год — это не та ситуация, после которой необходимо проводить проверки, увольнять руководство и так далее. Более того, я думаю, что вскоре ситуация нормализуется и люди перестанут искать ЛГБТ*-пропаганду в школьных выступлениях с переодетыми мальчиками", — сказал Милонов.

*ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в РФ

Теги: гимнация №104, постановка, в джазе только девушки, лгбт


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