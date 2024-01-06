Квинси Промеса из "Спартака" могут экстрадировать в Нидерланды

Футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса могут экстрадировать из ОАЭ, где он сейчас находится, в Нидерланды, откуда он родом. Об этом сообщает Voetbalzone со ссылкой на договор между странами об экстрадиции.

Напомним, что в 2020 году футболист, выступающий тогда за амстердамский "Аякс", набросился с ножом на двоюродного брата, проткнув тому колено и разорвав сухожилие. После этого спортсмена арестовали, но позже отпустили. В 2021 году Промес вернулся в московский "Спартак", за который играл с 2014 по 2018 год.

Летом 2023 года суд в Нидерландах приговорил футболиста к 18 месяцам тюрьмы, однако на заседание Промес так и не явился, избежав наказания. В том же году команда отправилась в ОАЭ на тренировочные сборы, однако спортсмен остался тренироваться в России.

Недавно Промес сам в социальных сетях сообщил, что находится в Эмиратах. Прокуратура Нидерландов заявила NH Nieuws, что в курсе местонахождения футболиста, предпочтя воздержаться от более подробных комментариев.