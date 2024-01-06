07 Января 2024
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Фото: В.Н. Горелых

Челябинца, обвиняемого в избиении участника СВО, отправили в СИЗО

21-летнего Руслана, обвиняемого в нападении на участника СВО в Челябинске, отправили в СИЗО на два месяца. Меру пресечения была избрана в Тракторозаводском суде Челябинска.

Напомним, 1 января текущего года во дворе одного из домов Советского района города Челябинска группа молодых людей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушая общественный порядок, вела себя вызывающе, высказывала оскорбления в адрес местных жителей, а также нанесла удары предметом, используемым в качестве оружия, потерпевшим, один их которых принимал участие в специальной военной операции.

Уже 2 января нападавшим предъявили обвинение по ч.2 ст. 213 УК РФ. Помимо ранее судимого за кражу и разбой Руслана, по делу также проходят еще четверо челябинцев: братья 17-летний Георгий и 18-летний Руслан, а также 19-летний Вадим. Имя пятого пока неизвестно. Григория и Вадима уже отправили под домашний арест, однако прокуратура настаивает на пересмотре меры пресечения и заключении обвиняемых в СИЗО.

Теги: Челябинск, нападение, участник СВО, СИЗО, мера пресечения


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