Минобороны заявило об уничтожении 6 ракет "Нептун" над Черным морем

Сегодня вечером над Черным морем были обнаружены и уничтожены сразу шесть противокорабельных ракет "Нептун" ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

"Шестого января 2024 года около 17.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельных ракет "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации", — рассказали в ведомстве.

Снаряды были обнаружены над северо-западной частью Черного моря.

Напомним, что сегодня ночью в 00.30 по мск над Крымским полуостровом также были перехвачены и уничтожены четыре ракеты ВСУ. 4 января "одной из самых массированных атак" со стороны Вооруженных сил Украины за последнее время подвергся Севастополь. Было сбито сразу несколько воздушных целей. На обеих территориях действует желтый уровень террористической опасности, из-за которого силовики работают в усиленном режиме, на вокзалах и в людных местах проводятся досмотры, а охрана стратегических объектов значительно усилена.