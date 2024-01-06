Ивлеева опровергла слова о побеге из России после "голой" вечеринки

Блогер Анастасия Ивлеева, заполучившая еще больше популярности после "голой" вечеринки, опровергла заявление о своем побеге из России. 6 января девушка записала "кружок" в своем Telegram-канале, где поздравила всех с наступившим Новым годом и скорым Рождеством и подчеркнула, что сейчас находится в Санкт-Петербурге, отмечая праздники с родными.

"Передаю вам морознейший привет с города Санкт-Петербург. Здесь я провожу свои праздники с семьей, друзьями и близкими. Это классное время, когда можно отдохнуть, выдохнуть, перезагрузиться", — сказала Ивлеева.

Насколько бы позитивным и ненавязчивым не казалось видео, это был явный ответ на сегодняшнее заявление телеведущей Ксении Собчак, которая написала в своем Telegram-канале о побеге блогера из России, в попытке спрятаться от последствий своей откровенной вечеринки.

"Настя Ивлеева уехала заграницу — потому что тоже опасается последствий", — заявила Собчак, напомнив, что уральского рэпера VACÍO после вечеринки уже дважды обвинили в хулиганстве.

После опровержения Ивлеевой, Собчак снова написала пост, в котором рассказала, что информацию об отъезде ей подтвердили два адвоката, занимающиеся делом рэпера. Однако добавила, что не знает "радоваться или огорчаться". "Надеюсь, никто ни за кем не придет", — добавила телеведущая.

Напомним, "голая" вечеринка прошла 21 декабря в московском клубе "Мутабор". Говоря о последствиях, Лефортовский районный суд уже оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. рублей по статье 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Более того, этот же суд счел вечеринку блогера пропагандой гомосексуальных отношений — движения, которое Верховный суд России признал экстремистским на территории РФ.

После посыпались новости и об отказах крупных партнеров Ивлеевой (таких, например, как МТС) от сотрудничества, а суд в Москве принял иск на 1 млрд руб. к блогеру.

Стоит упомянуть, что сегодня рэпера VACÍO снова арестовали за хулиганство, вернув в СИЗО на 10 суток, сразу после двухнедельного ареста. По этому поводу Собчак заявила, что подобные действия в отношении музыканта являются не более чем "натягиванием совы на глобус".