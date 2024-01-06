06 Января 2024
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Фото: Накануне.RU

Уральского рэпера VACÍO арестовали еще на 10 суток

Лефортовский районный суд города Москвы арестовал екатеринбургского рэпера Николая Васильева, более известного как VACÍO, еще на 10 суток. Напомним, что именно его ранее суд "закрыл" на 15 суток после участия в "голой" вечеринке Ивлеевой.

"Суд постановил признать Васильева Н.М. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство; действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка) и назначил наказание в виде административного ареста на 10 суток", - говорится в сообщении Telegram-канала "Суды общей юрисдикции города Москвы".

Информацию об очередном обвинении музыканта прокомментировала друга участница "обнаженного пати" телеведущая Ксения Собчак.

"Это просто смешно, не будь так тревожно, они сейчас будут натягивать сову на глобус. Видимо, наказания показалось мало. Неужели это такая форма публичной казни, не за преступление, а за глупость и неадекватность времени? Это нельзя воспринимать иначе как сигнал всем: бояться", - написала елеведущая в своем Telegtram-канале.

Напомним, ранее в Сеть попали многочисленные снимки с вечеринки, где были Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита Милявская и другие. Дресс-код тусовки можно было перевести как "почти голые". Некоторые гости поняли предложение буквально и пришли обнаженными.

На следующий день в московский клуб, где все происходило, нагрянула с проверкой полиция. А спустя еще день глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что обратится в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить творчество рэпера.

Теги: Ивлеева, голая вечеринка, рэпер,  VACÍO, арест, хулиганство


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