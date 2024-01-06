Бастрыкин взял на контроль расследование инцидента с избиением школьницы в Нижнем Тагиле

Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование инцидента в Нижнем Тагиле, где двое братьев-пятиклассников из Республики Азербайджан, по версии следствия, избили двух школьников - мальчика и девочку. Последняя была доставлена в больницу. По данным СМИ, у ребенка диагностировали ЗЧМТ и тупую травму живота.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации поставил на контроль уголовное дело об избиении несовершеннолетних, поручив провести полное и объективное расследование произошедшего и принять соответствующие меры профилактического характера", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного СКР.

Отвечать за школьные разборки придется сразу трем сторонам: самим обидчикам, которых следствие намерено отправить в центр временной изоляции несовершеннолетних, родителям мальчиков, в отношении которых заведено административное дело по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание собственных детей, а также должностным лицам системы органов образования, территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и иным органам профилактики, которых будут проверять в рамках уголовного дела по ст. 293 УК РФ (халатность).

Напомним, инцидент произошел 29 декабря напротив школы №56. В СКР подтвердили, что оба мальчика, Рашад и Камал, являются членами семьи трудовых мигрантов, прибывшей в Россию из Республики Азербайджан. Ранее в паблике "Инцидент Нижний Тагил" сообщалось, что пятиклассников якобы выгнали из прошлой школы за драки, однако переход в новую ситуацию не поменял. Подливала масла в огонь якобы и сама мать мальчиков, снимая избиения на видео.

Возглавляемая Евгением Куйвашевым Свердловская область, по оценкам Бастрыкина, является регионом с активной этнической преступностью. Руководство региона при этом более чем терпимо относится к выходкам мигрантов и даже обвиняет местных жителей в том, что они "сами провоцируют". Так, вице-губернатор региона Олег Чемезов в 2022 году обвинил девушек в том, что их избивают и насилуют. Для возглавляемого Владиславом Пинаевым Нижнего Тагила, где полицией руководит полковник Ибрагим Абдулкадыров, это уже не первый резонансный инцидент с участием мигрантов.