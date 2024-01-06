Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 126

Количество жертв землетрясения на полуострове Ното в префектуре Исикава всего за несколько часов выросло со 110 до 126 человек. Об этом сообщает агентство Киодо.

Пока одни специалисты, не переставая спасают людей под дождем и градом, другие пытаются связаться с 210-ю людьми, пропавшими после землетрясения. Только в городе Анамидзу спасатели расчищают землю, чтобы добраться до дома с 11 людьми внутри, с которыми сейчас не удается связаться. Ситуацию может осложнить сильный снегопад, который метеорологическое агентство предсказало на 8 января.

"Это вызывает опасения по поводу вторичных бедствий, таких как оползни. Сейсмическая активность продолжается, и около 5.26 утра 6-го числа в городе Анамидзу произошло землетрясение силой 5 баллов и выше", - сообщает издание.

По данным местных властей, в городе Вадзима зарегистрировано 69 случаев смертей, в Сузу - 38, в Анамидзу - 9, в Нанао - 5, в Сига и Ното - по 2, в Хакуи - 1.

Порядка 66 тыс. домохозяйств, в основном на полуострове Ното, остались без водоснабжения, а около 23 тыс. домохозяйств - без электричества. Ситуация в изолированных деревнях остается нерешенной, гуманитарной помощи недостаточно. Около 30 тыс. человек были эвакуированы примерно в 370 населенных пунктов. Власти обеспокоены проблемой гигиены и условий жизни горожан.