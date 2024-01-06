06 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В городах Среднего Урала ограничат движение автобусов из-за неубранных дорог

Состояние дорог в городах Свердловской области настолько плачевно, что региональная Госавтоинспекция намерена ограничить движение общественного транспорта и грузовых автомобилей. Но только в том случае, если снег с проезжей части по-прежнему будут убирать как попало.

Как сообщает пресс-служба областного УГИБДД, уже несколько недель инспекторы фиксируют в уральских городах скользкости на проезжей части, тротуарах и остановочных комплексах, а также сужение полос снежными валами, которые ограничивают видимость, в том числе и при выезде с прилегающих территорий. 

"Дорожные службы не справляются с возложенными на них задачами, в связи с чем участникам дорожного движения приходится передвигаться по дорогам в стрессовом состоянии, испытывая трудности, попадать в аварийные ситуации", - заявил заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Денис Колясников.

Собственников дорог предупредили - если в ближайшее время не будут приняты меры по ликвидации снегопада, о безопасности свердловчан будут думать в Госавтоинспекции. В этом случае жителям Екатеринбурга и других городов региона придется мириться с отсутствием общественного транспорта и невозможностью передвигаться на грузовых автомобилях вплоть до приведения улично-дорожной сети в нормативное состояние.

 

Теги: ГИБДД, общественный транспорт, дорога, уборка, снег, ограничения


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