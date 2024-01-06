06 Января 2024
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Политика В России ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

Пушилин: Индустриальным сердцем России снова станет Донбасс

Донбасс снова станет индустриальным сердцем России - с таким заявлением выступил глава ДНР Денис Пушилин.

"Мы нацелены вернуть все вспять к тому периоду, когда Донбасс был индустриальным сердцем России. Так и будет вновь. Мы в этом не сомневаемся", - сказал Пушилин в интервью РИА Новости.

По его словам, для реализации столь грандиозных планов предстоит много работы, однако республика к этому готова и будет двигаться к намеченной цели. Сперва необходимо развить экономику и создать условия, чтобы "перестать быть в нехарактерном для себя состоянии - в качестве дотационного региона". Пушилин отметил, что самым главным ресурсом сейчас являются люди, и они уже возвращаются обратно домой.

"Есть научно-техническая база, есть высшее учебное заведение, то есть есть где готовить специалистов. Поэтому мы нацелены на реализацию тех высоких задач, которые уже сейчас стоят перед нами", - добавил глава ДНР.

Теги: Пушилин, Донбасс, индустриализация


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