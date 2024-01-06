Власти Белгорода возобновляют работу крупных ТЦ после атак ВСУ

Крупные торговые центры Белгорода возобновляют свою работу после нескольких дней вынужденного перерыва. Последний был объявлен в связи с небезопасной обстановкой из-за атак ВСУ.

"ТЦ "РИО", МТРК "Сити Молл Белгородский" и ТРЦ "Мега Гринн" с сегодняшнего дня будут работать. Дополнительно проработали с предпринимателями вопросы обеспечения безопасности посетителей. Далее будем действовать исходя из оперативной обстановки", - сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что 2 января власти решили договориться с руководством самых крупных городских ТЦ о приостановке деятельности на 3 и 4 января. Позднее глава Белгорода Валентин Демидов продлил ограничения до 5 января включительно.

Напомним, что территорию областного центра и пригорода еще с 29 декабря регулярно подвергают массированным атакам ВСУ. Есть как пострадавшие, так и погибшие.