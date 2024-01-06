Размер господдержки на благоустройство сельских территорий РФ увеличен до 3 миллионов

В России увеличен размер государственной поддержки, направленной на благоустройство сельских территорий. Согласно постановлению, подписанному премьер-министром страны Михаилом Мишустиным, сумма выросла с 2 до 3 млн рублей на один проект.

"Правительство продолжает работу по развитию инфраструктуры сельских агломераций. Принято решение увеличить объемы господдержки, предоставляемой регионам на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Помимо этого, увеличен минимальный размер субсидии, которая предоставляется региону - с 1 до 3 млн рублей.

Напомним, что поддержка регионам осуществляется в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной правительством РФ по поручению президента в 2019 году.