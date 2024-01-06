06 Января 2024
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Общество Дальневосточный ФО
Фото: Снимок спутника Канопус-В / Роскосмос

Вулкан Эбеко на Курилах снова выбросил столб пепла

Сегодня вулкан Эбеко на северокурильском острове Парамушир снова "выстрелил" столбом пепла. В этот раз высота составила 2 км. над уровнем моря, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии" (ИВиС) Дальневосточного отделения РАН.

По его данным, шлейф пепла растянулся на 5 км на юго-запад от вулкана, из-за чего пришлось ввести оранжевый авиационный код. "Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", – говорится в сообщении.

Вулкан Эбеко высотой 1 тыс. 156 м. расположен в северной части хребта Вернадского, в 7 км от Северо-Курильска. В последние разы он извергался в 2012 и 2016 годах.

Напомним, что в марте 2023 года вулкан несколько дней подряд извергал пепел на высоту до 4 км. Еще тогда эксперты предположили, что подобная активность Эбеко может предшествовать извержению, однако ученые и МЧС заверили, что жителям ближайшего населенного пункта – Северо-Курильска – ничего не угрожает.

Теги: вулкан, Эбеко Курилы, пепел


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