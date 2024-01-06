Ушел из жизни четырехкратный чемпион мира по футболу Марио Загалло

92-летний бразилец Марио Загалло, известный как четырехкратный чемпион мира по футболу, ушел из жизни. Об этом сообщается на его странице в социальных сетях.

О причинах смерти его близкие не сообщают.

Напомним, Марио Загалло известен не только как нападающий, но и как тренер бразильской сборной. Он выигрывал в чемпионатах мира в 1958 и 1962 годах, а в 1970-ом победил в турнире, будучи главным тренером сборной, что сделало его первым человеком в истории футбола, одержавшим победы в чемпионатах мира как футболит и тренер. Еще один титул спортсмен взял в 1994 году, но уже как помощник тренера Карлоса Алберто Паррейры.