В Алапаевске инспектор ГИБДД влез в драку с девушками

В одном из кафе Алапаевска произошла драка с участием инспектора местного ГИБДД. Информацию об этом Накануне.RU подтвердил начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

По его данным, о конфликте возле местного увеселительного заведения дежурную часть оповестили в 05.54 5 января. На место прибыли полицейские, которые установили личности всех участников драки - среди них и был инспектор местной Госавтоинспекции, лейтенант полиции, находившийся на выходном дне без форменного обмундирования.

"В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. Виновные лица понесут наказание в установленном законном порядке", - отметил полковник Горелых.

По данным СМИ, ссылающихся на очевидцев происшествия, конфликт в кафе Gold произошел между двумя мужчинами и девушками. Первые якобы из-за личной неприязни "накинулись" на отдыхающих девушек и стали избивать, в том числе и ногами. Дебоширов пытались оттащить другие посетители.