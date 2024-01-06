Минобороны: Россия уничтожила четыре ракеты ВСУ над Крымом

Сегодня ночью над Крымским полуостровом были перехвачены и уничтожены четыре ракеты ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Согласно данным ведомства, попытка террористической атаки была совершена в 00.30 по мск., однако, не возымела успеха.

"Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинские ракеты перехвачены и уничтожены над Крымским полуостровом", - говорится в сообщении.