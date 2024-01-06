06 Января 2024
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Фото: Накануне.ru

Салехард остался без света из-за аварии на линиях электропередач

Из-за аварии на высоковольтной линии электропередач Надым-Салехард, жители сразу нескольких микрорайонов остались без электричества. Об этом сообщает пресс-служба администрации Салехарда.

По данным мэрии, аварийное отключение произошло в 03.21, после чего на место были сразу направлены бригады энергетиков для подключения резервных источников питания.

"Специалистами "Салехардэнерго" ведутся работы по переключению на собственную генерацию районов комбинат, гидропорт и ДНТ "Надежда". Объем работ значительный и потребовал дополнительного времени. Профильными службами будет проведено всестороннее изучение причин инцидента", - говорится в сообщении.

Энергетики проинформировали местных жителей, что до завершения аварийно-восстановительных работ на линиях "Россетей", в связи с дефицитом электроэнергии в сетях будут производится "веерные" отключения районов города. Интервал отключения - 2 часа. В 09.30 уже производилось отключение в центральной части города, в старом городе в районе Храма Петра и Павла и на втором отделении.

По последним данным, котельные в районах отключения электроэнергии были переведены на резервное электроснабжение - сейчас они работают на оптимальной мощности. Управление ЖКХ мэрии проинформировало управляющие организации о временном отключении подачи электроэнергии. Обеспечено постоянное оперативное взаимодействие.

По данным синоптиков, сегодня в Салехарде обещают погоду в минус 27 градусов, по ощущениям - минус 33. Теплее станет только после 14.00, когда столбик термометра поднимется до минус 19, а после и минус 16 градусов.

Теги: Салехард, авария, электричество


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