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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Братьев мигрантов, избивших школьницу в Нижнем Тагиле, хотят отправить в центр содержания несовершеннолетних правонарушителей

Двух братьев 2011 и 2012 годов рождения, подозреваемых в избиении одноклассницы в Нижнем Тагиле, планируют поместить в центр содержания несовершеннолетних правонарушителей. Об этом Накануне.RU сообщил начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

"После окончания зимних каникул в школе будет проведен целый комплекс профилактических мероприятий с целью недопущения подобных ЧП впредь, с разъяснением подрастающему поколению мер ответственности за нарушение законодательства нашей страны. Кроме того, когда закончится разбирательство и будет вынесено процессуальное решение, сотрудники полиции планируют выйти с предложением в судебные органы о помещении двух братьев в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей", - отметил полковник Горелых.

Напомним, инцидент произошел в школе №56. Поп предварительным данным, один из братьев якобы случайно облил пострадавшую в столовой, из-за чего та словесно оскорбила обидчика. В результате драки школьница доставлена в детскую горбольницу, откуда была выписана накануне.

Предполагаемые обидчики-одноклассники, 2011 и 2012 годов рождения, поставлены на учет в местной службе ПДН территориального ОВД. В отношении их родителей возбуждено административное делопроизводство по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание собственных детей.

Сотрудники полиции установили, что к инциденту могут иметь отношение 12 учащихся 5 класса этой же школы, роль каждого из них представители МВД сейчас устанавливают.

Возглавляемая Куйвашевым Свердловская область, по оценкам Бастрыкина, является регионом с активной этнической преступностью. Руководство региона при этом более чем терпимо относится к выходкам мигрантов и даже обвиняет местных жителей в том, что они "сами провоцируют". Для возглавляемого Пинаевым Нижнего Тагила, где полицией руководит полковник Абдулкадыров, это тоже не первый резонансный инцидент с участием мигрантов.

Теги: Нижний Тагил, избиение, подростки


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