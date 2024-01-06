06 Января 2024
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Происшествия За рубежом
Фото: Накануне.ru

Количество жертв землетрясения в Японии выросло до 110 человек

По последним данным, количество человек, погибших в Японии из-за недавнего землетрясения на полуострове Ното в префектуре Исикава, достигло 110 человек. Об этом сообщает агентство Киодо. В префектуре добавили, что 16 новых смертей были подтверждены в городах Вадзима и Анамидзу.

"Это первый случай, когда в результате землетрясения погибло более 100 человек после землетрясения в Кумамото в 2016 году, когда погибло 276 человек, включая связанные с этим случаи смерти", - сообщает издание.

В Вадзиме также сообщают, что на данный момент около 100 человек находятся в ловушке под обрушившимися зданиями. По всей Исикаве 211 человек считаются пропавшими, количество сотрудников самообороны на местах происшествия увеличено с 5 тыс. до 5,4 тыс. - все силы направлены на поиски людей и помощь выжившим.

Напомним, землетрясение произошло в первый же день 2024 года - было зафиксировано два толчка с разницей в четыре минуты с силой ударов 5,7 и 7,6. Они вызвали цунами высотой до 5 метров, чего не случалось с 2011 года.

В результате, без света остались больше 35 тыс. домов в центральной части страны. Приостановлено движение скоростных поездов "синкансен". Для помощи выжившим открыто 370 эвакуационных пунктов, в которых сейчас находится более 31,4 тыс. человек.

В день происшествия в российском МЧС сообщили, что цунами, поднятое землетрясением в Японии, угрожает российскому полуострову Сахалин.

Теги: Япония, землетрясение, жертвы


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