В Ярославской области задерживаются восемь пассажирских поездов

В Ярославской области восемь пассажирских поездов задерживаются по техническим причинам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Северной железной дороги (СЖД).

В частности, задерживаются поезда №16 Москва-Архангельск на 3 часа 9 минут, №70 Москва-Чита на 3 часа, №376 Москва-Воркута на 2 часа 40 минут, №936 Москва-Котлас на 2 часа, №716 Москва -Кострома на 2 часа 16 минут, №295 Котлас -Москва на 2 часа 11 минут, №934 Москва- Великий Устюг на 42 минуты, №108 Москва -Вологда на 41 минуту. Также задерживаются пригородные поезда №6009 Ярославль-Главный -Александров на 2 часа и №6008 Александров - Ярославль-Главный на 1,5 часа.

В вагонах поддерживается комфортный температурный режим.

В компании заверили, что делают все возможное, для сокращения задержки поездов и принесли извинения за доставленные неудобства.