В Челябинской области ФСБ задержала россиянина за попытку диверсии по заданию украинских спецслужб

ФСБ задержала россиянина, причастного к попытке совершить диверсию на объекте Минобороны РФ в Челябинской области по заданию украинских спецслужб, сообщает ТАСС.

Диверсант был завербован посредством соцсетей в интернете.

Установлено, что он также причастен к совершенным в ноябре и декабре 2023 года поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуры в Республике Дагестан. У задержанного изъяты средства связи и электронные носители информации, содержащие его фотоотчеты и переписку с украинскими кураторами.

Задержанный, а также собранные материалы переданы в Следственный комитет РФ.