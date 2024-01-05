06 Января 2024
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Вице-спикер Госдумы вмешалась в ситуацию с избитой детьми мигрантов девочкой из Нижнего Тагила

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова обратилась к замгубернатора Свердловской области Павлу Крекову после избиения девочки-сироты из Нижнего Тагила детьми мигрантов. Об этом она сообщила в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

"Девочку выписали из больницы, ей лучше, она уже дома. Все профильные службы подключены, работают МВД, органы опеки и попечительства, уже назначены необходимые экспертизы. Недооценка детских конфликтов на ранней стадии приводит порой к катастрофическим последствиям, не надо ничего спускать на тормозах. Эту ситуацию держим на контроле до полного разрешения", - написала Кузнецова.

Также Кузнецова обратилась в региональную прокуратуру с целью проверки законности действий субъектов органов системы профилактики. А также в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по принятым мерам.

Теги: Анна Кузнецова, девочка, сирота, мигранты


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