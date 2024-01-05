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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Бастрыкин заинтересовался стрельбой, которую устроили мигранты в Тюмени

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту покушения на убийство мужчины в Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Видеоролик конфликта мигрантов попал в соцсети. На кадрах видно, как черная машина таранит белую легковушку, вероятно в попытке уйти от преследователей. За машиной мчится группа мужчин, один из которых целится в автомобиль.

Причины конфликта неизвестны. Судя по кадрам, пострадали несколько припаркованных автомобилей.

Один из участников конфликта получил ранения. Мужчине оказывается медицинская помощь.

По данному факту следственными органами СУ СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Принимаются меры к розыску остальных участников происшествия.

Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области доложить о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах.

Теги: покушение на убийство, мигранты, уголовное дело, стрельба


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