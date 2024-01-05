ВСУ обстреляли Шебекино

Под обстрел ВСУ попал город Шебекино, сообщил в своем telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает корреспондент Накануне.RU.

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По предварительной информации, есть один пострадавший - это охранник одного из промышленных предприятий. У мужчины осколочное ранение нижней конечности. Бригада скорой доставляет его в больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается.

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Различные повреждения зафиксированы на территории трех промышленных предприятий. По словам Гладкова, пожаров не зафиксировано. Повреждены линии электропередачи, абоненты ряда центральных улиц остались без электричества.

Аварийные службы устраняют последствия.

Отметим, что за минувшие сутки в Белгороде сработала система ПВО было сбито 10 воздушных целей. Есть двое пострадавших: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго – осколочное ранение голени. Пострадавшие доставлены в больницу, где врачи оказывают им всю необходимую помощь. В результате обстрела повреждения выявлены в 92 квартирах 10 МКД, одном частном домовладении, четырех хозсубъетах. Также осколками посечен 31 автомобиль. ⠀

В Белгородском районе на территории МАПП "Нехотеевка" с беспилотника сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий. После работы системы ПВО повреждения выявлены в поселке Разумное: трех частных домовладениях и трех МКД. Также поврежден один автомобиль.

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В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано два прилета. Пострадавших и разрушений нет.

В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено два минометных снаряда. Никто не пострадал, разрушений нет.

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В Краснояружском районе рядом с селом Демидовка на мину наехал экскаватор. В результате подрыва рабочий получил осколочные ранения лица и контузию. Пострадавший доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Под артиллерийский обстрел попала окраина поселка Прилесье – установлено пять прилетов. Обошлось без последствий.

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено четыре минометных снаряда. В селе Муром с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.