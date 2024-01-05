05 Января 2024
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Полиция устанавливает участников перестрелки в Тюмени

Тюменские полицейские устанавливают обстоятельства и участников перестрелки, которая произошла сегодня на улице Муравленко в Тюмени.

По данным пресс-службы полиции, участники конфликта стреляли из травматического пистолета.

"Сегодня утром на улице Муравленко произошел конфликт, в ходе которого, по предварительным данным, применен травматический пистолет. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и участников произошедшего. После чего будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством РФ", - говорится в сообщении.

По данным областного департамента здравоохранения, во время перестрелки пострадал один человек. Он был доставлен в ОКБ №2, где ему оказали необходимую помощь. От госпитализации пациент отказался.

Теги: пистолет, перестрелка, конфликт


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Развитие сюжета:

Ранее 05.01.2024 19:40 Мск Бастрыкин заинтересовался стрельбой, которую устроили мигранты в Тюмени

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.01.2024 12:42 Мск В Тюмени произошла перестрелка. Есть пострадавший

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