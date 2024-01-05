Собчак потеряла 15 миллионов рублей из-за участия в "голой" вечеринке Ивлеевой

Ксения Собчак потеряла примерно 15 миллионов рублей из-за участия в "голой" вечеринке Анастасии Ивлеевой. Об этом Собчак рассказала в своем telegram-канале и попросила не травить оскандалившихся звезд, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я потеряла порядка 15 млн рублей на отмене мероприятий. Но деньги - не главное. Важны уроки которые мы извлекаем из тех или иных ситуаций. Все ошибаются. Все падают. Но важно делать выводы , проявлять человечность, и не травить упавших", - говорится в сообщении.

Напомним, голая вечеринка прошла 21 декабря. После шквала общественного возмущения телеведущая и блогер записала несколько видео с покаяниями. Их выход совпал с новостями об отказах крупных партнеров Ивлеевой (таких, например, как МТС) от сотрудничества с ней. Кроме того, суд в Москве принял иск на 1 млрд руб. к Ивлеевой, СМИ сообщали о возможности ареста имущества звезды в качестве обеспечительной меры по этому иску.

Лефортовский районный суд оштрафовал Ивлееву по статье 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Сумма штрафа составила 100 тыс. руб.