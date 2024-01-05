Екатеринбуржец, выбросивший годовалую дочь из окна, арестован на два месяца

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга на два месяца арестовал мужчину, которого обвиняют в убийстве годовалой девочки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

"Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения Илье Иванову. Органами предварительного расследования мужчина обвиняется по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ, п."в", "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ. Судом мера пресечения избрана в виде содержания под стражей на срок два месяца, по 2 марта 2024 года включительно", - говорится в сообщении.

Преступление было совершено в доме на ул. Посадской.

По сообщениям СМИ, мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с женой, после чего выбросил в окно годовалую дочь 30 декабря. Далее родители продолжили свои занятия и не вспоминали о ребенке до третьего января, когда тело девочки обнаружили в сугробе около подъезда дома по улице Посадской.

Отец девочки задержан, ранее он уже был судим за грабеж, кражи и мошенничество.