В Тюмени произошла перестрелка. Есть пострадавший

В Тюмени во дворе жилого дома произошла перестрелка. Видеоролик опубликован в группе "ЧП Тюмень" социальной сети "ВКонтакте".

На кадрах видно, как черная машина таранит белую легковушку, вероятно в попытке уйти от преследователей. За машиной мчится группа мужчин, один из которых целится в автомобиль.

Причины конфликта неизвестны. Судя по кадрам, пострадали несколько припаркованных автомобилей.

По данным областного департамента здравоохранения, во время перестрелки пострадал один человек. Он был доставлен в ОКБ №2, где ему оказали необходимую помощь. От госпитализации пациент отказался.