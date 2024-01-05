Среди освобожденных из украинского плена военнослужащих - двое жителей Тюменской области

В составе 248 военнослужащих, освобожденных из украинского плена, два жителя Тюменской области - из городов Тюмени и Ишима, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Они вернулись на Родину 3 января. Всем освобожденным российским военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, рассказал уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских.

Напомним, 248 российских военных освобождены из украинского плена и доставлены на территорию Белгородской области. На видео, опубликованном Министерством, военных усаживают в несколько больших автобусов, они называют город, из которого ушли на СВО - Вольск, Нягань, Тула и другие.

Всем освобожденным российским военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России военнослужащие будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Известно, что в числе освобожденных пятеро свердловчан.

В обмен на российских солдат, Украина получила 230 человек, в том числе 182 человека, имевшие статус военнопленного, подтвержденный через Международный комитет Красного Креста и 48 военнослужащих, которые считались пропавшими без вести.