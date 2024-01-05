05 Января 2024
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Происшествия В России Крым
Фото: Накануне.RU

В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев, передает корреспондент Накануне.RU.

4 января, Развожаев рассказал, что Севастополь подвергся "одной из самых массированных атак" со стороны Вооруженных сил Украины за последнее время. Было сбито несколько воздушных целей. Все службы приведены в состояние боевой готовности.

Согласно данным оперативного штаба, по ситуации на ул. Глухова — три человека эвакуировано из дома, куда попал осколок от сбитой ракеты. Разместили семью в месте временного размещения. В селе Черноречье часть ракеты упала в реку, ее будут вывозить на полигон для уничтожения. В зону эвакуации попадает 47 домов, в которых проживают 99 человек, из них 15 детей. В готовности развертывания Пункт временного пребывания. Работы по вывозу взрывоопасного предмета начнутся сегодня. ГУПС "УК Стрелецкая бухта" проведен мониторинг территории МКД, обломков и повреждений многоквартирных домов не обнаружено. Информация о падении осколков рядом с жилыми домами в Песочной бухте не подтвердилась. Информация о падении ракеты в районе частного сектора за СевГУ подтверждена. Сегодня специалисты начнут работу по ее транспортировке на полигон для уничтожения.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Economist, что главной целью ВСУ в 2024 году станет изоляция Крыма. В Крыму назвали эти заявления "популистскими" и заявили, что неоднократно слышали подобные угрозы от киевских нацистов.

Отметим также, что в прошлом году в ответ на бомбежку города - севастопольцы запустили флешмоб, записывали видео исполнения гимна города "Легендарный Севастополь".

Теги: Севастополь, воздушная тревога, Михаил Развожаев


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