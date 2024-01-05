05 Января 2024
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Фото: Накануне.RU

Турция готова обеспечить Россию яйцами

Объем и даты поставок турецких яиц определяет Россия, Турция готова к удовлетворению потребностей, проблем с переговорами по данному вопросу нет, сообщают РИА Новости со ссылкой на главу турецкого Союза производителей яиц Ибрагима Афйона.

"Точные объемы наших поставок я не могу назвать, поскольку зависит от потребностей. Поставки были обговорены на шесть месяцев, в том объеме, который пожелает принимающая сторона. Мы готовы к удовлетворению потребностей по желаемым объемам", - сказал он.

Куриные яйца в РФ с начала 2023 года подорожали примерно в 1,5 раза, еженедельные темпы роста начали замедляться только в конце декабря.

Напомним, в конце декабря в страну были поставлены яйца из Азербайджана без пошлины. 3 января, через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" была ввезена первая партия пищевого яйца из Турции в количестве 19,36 тонны (316 тысяч 800 штук). Яйца будут направлены для дальнейшей реализации на территории России.

Власти рассчитывают, что это позволит снизить цены.

Ранее президенту Владимиру Путину во время "прямой линии" с россиянами пришлось оправдываться за рост стоимости яиц. Также сообщалось, что за три года в России закрылся каждый десятый производитель яиц и птицы.

Теги: яйца, Турция, поставки


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