За 2023 года доходы от туризма в бюджете Костромской области выросли на треть

Туристическую отрасль губернатор Сергей Ситников определяет как одну из самых перспективных точек роста экономики Костромской области. Глава региона ставит задачи по развитию различных направлений индустрии гостеприимства - познавательного, культурного, гастрономического, аграрного, промышленного, семейного и др. В соответствии с этим в регионе на системной основе создаются новые туристические объекты, разрабатываются новые маршруты, развивается гостиничный фонд.

Посетивший накануне Нового года регион глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что Костромская область выглядит очень достойно по развитию турпотока.

Так, по информации регионального департамента экономического развития, за 10 месяцев 2023 года объем платных туристских услуг в Костромской области на 11,9% превысил аналогичный уровень предыдущего года. Налоговые поступления увеличились на 27% и составили 367,8 млн рублей.

По данным системы мониторинга туристической активности «СБЕР Аналитика» за 11 месяцев 2023 года Костромскую область посетили более 1,4 млн туристов и экскурсантов. Это на 22% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

За прошедший год Костромская область на развитие отрасли по национальному проекту Президента России Владимира Путина привлекла более 84,4 млн рублей. Гранты получили 18 предпринимателей, которые направили средства на приобретение туристского оборудования, создание новых туристских маршрутов, реализацию проектов по созданию доступной среды, на создание круглогодичных подогреваемых бассейнов и строительство модульных некапитальных средств размещения. Новые проекты реализованы на территории Костромы, Волгореченска, Костромского, Красносельского, Кологривского и Шарьинского районов.

Прозрачный, безопасный и качественный сервис для туристов позволяет создать система аттестации для экскурсоводов. В прошлом году официальную аккредитацию прошли 69 гидов.