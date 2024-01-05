05 Января 2024
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Политика Центральный ФО Москва Белгородская область
Фото: t.me/vvgladkov

Гладков: в больницах остаются 74 пострадавших от обстрела ВСУ жителей Белгородской области

В больницах Москвы и Белгородской области остаются 74 раненых во время обстрелов Белгорода и Белгородской области. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков, передает корреспондент Накануне.RU.

"20 человек в реанимации города Москвы – все находятся под контролем опытных врачей. Все молимся и надеемся на их скорейшее выздоровление", - сообщил он.

Этой ночью регион вновь подвергся обстрелу. Сработала система ПВО. Было сбито 10 воздушных целей на подлете к городу. Два человека пострадали.

"Одному из них была сделана операция - удалили осколок из плеча. У второго ранение, слава богу, более легкие последствия – с утра врачи во время осмотра примут решение по тому, какое лечение необходимо. Надеюсь на скорейшее выздоровление", - сообщил глава региона.

Ведутся восстановительные работы. После ночного обстрела повреждено много автомобилей, разбиты окна и кровля. Оценка ущерба будет дана во время утреннего обхода, после будут сформированы строительные бригады и начнутся восстановительные работы. За минувшие сутки было восстановлено более 800 кв. м. стеклопакетов, оконных конструкций в жилых квартирах и домах. На помощь белгородцам прибыли 10 строительных бригад из Старого Оскола и Губкина.

Теги: Вячеслав Гладков, обстрел, ВСУ, раненные, больницы, Белгородская область


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