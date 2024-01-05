Полиция завела административное дело на мигрантов, чьи дети избили нижнетагильскую школьницу

Стали известны новые подробности ЧП в школе №56 Нижнего Тагила, где ученица пятого класса подверглась избиению со стороны сверстников.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, помимо расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по факту данного инцидента, сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции 19 возбудили административное делопроизводство в отношении отца и матери двух подростков по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание собственных детей.

"На данный момент известно, что потерпевшая в ходе драки девочка уже выписана из местной детской горбольницы, где она находилась на обследовании. Её предполагаемые обидчики-одноклассники, 2011 и 2012 годов рождения, поставлены на учёт в ПДН территориального ОВД. Пострадавшая воспитывается в неполной семье, опекуном является бабушка. Её отец, 1991 года рождения, ранее трижды судим, из них дважды за кражи и за причастность к незаконному обороту наркотических веществ. В последний раз из мест лишения свободы из ИК -12 он освободился в феврале 2021 года. С марта 2023 года состоит под административным надзором в органах внутренних дел. Мать потерпевшей школьницы лишена родительских прав и в настоящее время по решению суда отбывает наказание в виде 11 лет лишения свободы в женской колонии 6 Нижнего Тагила. Сотрудники полиции установили, что к инциденту могут иметь отношение 12 учащихся 5 класса этой школы, роль каждого из них представители МВД сейчас устанавливают. После окончания зимних каникул в школе будет проведён целый комплекс профилактических мероприятий с целью недопущения подобных ЧП впредь, с разъяснением подрастающему поколению мер ответственности за нарушение законодательства нашей страны ", - отметил полковник Горелых.

По его сведениям, инцидент учащихся мог произойти из-за словесных оскорблений, в том числе из-за случая в школьной столовой незадолго до конфликта , где один из братьев якобы случайно облил девочку.