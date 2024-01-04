Восстановлено движение по ЮУЖД, опаздывают 6 поездов

На ЮУЖД восстановили движение поездов. Задержки в расписании произошли у шести составов, в которых находились 2,8 тыс. человек.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, на перегоне Кунашак - Муслюмово пришла в негодность колесная пара грузового поезда №2807 (ранее говорилось, что сломался локомотив поезда "Адлер - Нижневартовск").

На место выезжал транспортный прокурор, полиция, оперативные службы. Пассажирам предоставили питание.

В группе "Инцидент. Екатеринбург" подписчик сообщал, что двигавшийся из Челябинска в сторону Екатеринбурга поезд уже 4 часа стоит на станции Муслюмово.

"Общее опоздание до Екатеринбурга уже 8 часов. Начальник поезда информацией не владеет. Вагон-ресторан не предусмотрен. В поезде много маленьких детей", - рассказал читатель.