Екатеринбуржец перед новым годом выбросил в окно годовалую дочь. Тело нашли через 4 дня

Екатеринбуржец перед новым годом выбросил ребенка в окно. Труп в сугробе нашли только через четыре дня.

По сообщениям СМИ, мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с женой, после чего выбросил в окно годовалую дочь 30 декабря. Далее родители продолжили свои занятия и не вспоминали о ребенке до третьего января, когда тело девочки обнаружили в сугробе около подъезда дома по улице Посадской.

Отец девочки задержан, ранее он уже был судим за грабеж, кражи и мошенничество.

Комментариев от полиции и следственных органов пока не поступало.