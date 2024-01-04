Екатеринбуржец перед новым годом выбросил в окно годовалую дочь. Тело нашли через 4 дня
Екатеринбуржец перед новым годом выбросил ребенка в окно. Труп в сугробе нашли только через четыре дня.
По сообщениям СМИ, мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с женой, после чего выбросил в окно годовалую дочь 30 декабря. Далее родители продолжили свои занятия и не вспоминали о ребенке до третьего января, когда тело девочки обнаружили в сугробе около подъезда дома по улице Посадской.
Отец девочки задержан, ранее он уже был судим за грабеж, кражи и мошенничество.
Комментариев от полиции и следственных органов пока не поступало.